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У баклажановому пальті та з сумкою Chanel: королева Соня відвідала фестиваль

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1087
Час на прочитання
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У баклажановому пальті та з сумкою Chanel: королева Соня відвідала фестиваль

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Норвегії Соня з'явилася на публічному заході у гарному образі.

85-річна дружина короля Харальда V взяла участь у Фестивалі фотографії природи в комуні Ши, куди приїхала у баклажановому пальті прямого крою, чорних штанях, з кольоровою хусткою на шиї та у шкіряних рукавичках.

Її Величність мала стильне укладання, на обличчі був макіяж і сонцезахисні окуляри. А в руках вона несла чорну сумку від Chanel на ремінці-ланцюжку. На зап'ясті у королеви виднілося кілька золотих браслетів, а на пальці виблискувала золота каблучка.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Норвезька королева любить мати стильний та яскравий вигляд. Минулого разу вона відвідувала виставку в Національному музеї в Осло, куди приїхала у короткому червоному жакеті у поєднанні з чорною спідницею довжини трохи нижче колін і була у чорних колготах та балетках.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1087
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