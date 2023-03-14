У баклажановому пальті та з сумкою Chanel: королева Соня відвідала фестиваль

85-річна дружина короля Харальда V взяла участь у Фестивалі фотографії природи в комуні Ши, куди приїхала у баклажановому пальті прямого крою, чорних штанях, з кольоровою хусткою на шиї та у шкіряних рукавичках.

Її Величність мала стильне укладання, на обличчі був макіяж і сонцезахисні окуляри. А в руках вона несла чорну сумку від Chanel на ремінці-ланцюжку. На зап'ясті у королеви виднілося кілька золотих браслетів, а на пальці виблискувала золота каблучка.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Норвезька королева любить мати стильний та яскравий вигляд. Минулого разу вона відвідувала виставку в Національному музеї в Осло, куди приїхала у короткому червоному жакеті у поєднанні з чорною спідницею довжини трохи нижче колін і була у чорних колготах та балетках.

Королева Соня / Фото: Getty Images

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