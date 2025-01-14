У баклажановому пальті зі стразами: королева Максима з чоловіком-королем відвідала банкет

Короля Віллема-Олександра та королеву Максиму зазнімкували після прибуття до палацу на новорічний прийом для іноземного дипломатичного корпусу.

На урочистий захід було запрошено кілька сотень гостей з-поміж політиків, представників державного управління та різних верств нідерландського суспільства. Крім того, цього року було спеціально запрошено представників організацій-виконавців у сферах зайнятості та доходів, охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королева Максима постала перед публікою в баклажановому приталеному пальті, прикрашеному камінням і стразами. Її волосся було розпущене і зачесане назад, а на обличчі був макіяж у натуральних відтінках з акцентом на очі. Король Віллем-Олександр був у фраку, сорочці, жилеті, штанах і з краваткою.

Король і королева перебували в нетривалій відпустці, перш ніж повернутися до виконання своїх обов'язків у новому році.

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