У баклажановому жилеті та спідниці міді: який вигляд мала принцеса Діана, коли працювала у дитячому садку

В юні роки ще до початку роману з принцом Уельським Чарльзом, леді Діана Спенсер працювала помічницею вихователя у дитячому садку "Молода Англія" у Пімліко.
На цьому архівному фото принцесі Уельській 19 років. Вона одягнена в сорочку, баклажановий жилет та легку літню спідницю довжини міді у поєднанні з лаконічними туфлями на підборах та з відкритим носом. У майбутньої принцеси укладено на бік її густе волосся, на обличчі легкий макіяж, у вухах сережки, а на шиї тонкий золотий ланцюжок. Зазнімкована Діана була під час роботи.
Раніше ми показували вам інші фотографії Діани Спенсер в ті роки. Вона любила свою роботу, любила дітей і називала той період свого життя одним із найщасливіших.
Нагадаємо, заміж за принца Уельського леді Діана вийшла 1981 року після нетривалого роману. У шлюбі у них народилося двоє синів – принци Вільям і Гаррі.
Читайте також:
- Такі молоді: який вигляд мали батьки принцеси Діани через рік після весілля
- Тіара Спенсерів: історія фамільної прикраси, яка не принесла принцесі Діані щастя у шлюбі з Чарльзом
- Конфузи на весіллі принцеси Діани та принца Чарльза