У баклажановому жилеті та спідниці міді: який вигляд мала принцеса Діана, коли працювала у дитячому садку

В юні роки ще до початку роману з принцом Уельським Чарльзом, леді Діана Спенсер працювала помічницею вихователя у дитячому садку "Молода Англія" у Пімліко.

На цьому архівному фото принцесі Уельській 19 років. Вона одягнена в сорочку, баклажановий жилет та легку літню спідницю довжини міді у поєднанні з лаконічними туфлями на підборах та з відкритим носом. У майбутньої принцеси укладено на бік її густе волосся, на обличчі легкий макіяж, у вухах сережки, а на шиї тонкий золотий ланцюжок. Зазнімкована Діана була під час роботи.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам інші фотографії Діани Спенсер в ті роки. Вона любила свою роботу, любила дітей і називала той період свого життя одним із найщасливіших.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, заміж за принца Уельського леді Діана вийшла 1981 року після нетривалого роману. У шлюбі у них народилося двоє синів – принци Вільям і Гаррі.

Леді Діана Спенсер бере свого юного підопічного Патріка Робінсона на його щоденну прогулянку до лондонського району Ітон-сквер, листопад 1980 року / Фото: Getty Images

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