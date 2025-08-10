У балетках з гаслом королівської родини: Сара Йоркська прийшла на презентацію в незвичайній парі взуття

Сара Йоркська / © Getty Images

Реклама

Сара Йоркська, здається, надсилає тонкий сигнал своїм стилем. У той час як уривки з книжки Ендрю Лоуні, що готується до виходу, «Зліт і падіння будинку Йорків» продовжують привертати увагу преси до Фергі та її колишнього чоловіка принца Ендрю, герцогиня Йоркська публічно виступила в Лондоні, де роздала автографи на екземплярах свого роману.

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

У своєму Instagram Сара поділилася знімками із заходу, на який приїхала у спідничному костюмі та темно-синіх балетках з написом «Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй» — неофіційним девізом королівської родини Британії.

Балетки Сари Йоркської / © Getty Images

Ці балетки з написом «Never Complain» на одній нозі та «Never Explain» на іншій були в її колекції багато років, і раніше вона вже взула їх на світські заходи. 2019 року Сара приїжджала до них на виставку «Звукова мова квітів» у Торонто.

Реклама

Сара Йоркська / © Getty Images

Покійна королева Єлизавета II часто дотримувалась такого підходу, особливо коли справа стосувалася преси.

Королівський біограф Пенні Джунор раніше розповідала журналу PEOPLE: «У британській королівській сім’ї існує давня традиція не звертати уваги на критику, не висуватись і дивитися на речі об’єктивно. Кризи приходять і йдуть, і людей критикують — часто протягом п’яти хвилин, а потім вони йдуть».

Вибір взуття Сари збігся з тим, що Фергі та 65-річний принц Ендрю знову опинилися в центрі уваги через книжку Лоуні, яка вийде 14 серпня. В останньому уривку Daily Mail від 6 серпня докладно описується, як принц Ендрю нібито спав з «більш ніж дюжиною жінок» протягом першого року свого шлюбу з Фергі, проводячи більшу частину часу поза домом, будучи військово-морським офіцером. І у Сари теж були позашлюбні зв’язки, зокрема з американцем Стівом Ваєттом та його другом Джоном Браяном. Мабуть, Сара, взувши ці балетки на публічний захід, вирішила вкотре продемонструвати, що не планує коментувати книжку, яка ось-ось надійде у продаж.