ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

У балетках з гаслом королівської родини: Сара Йоркська прийшла на презентацію в незвичайній парі взуття

Сара Йоркська носить туфлі з написом «Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй» — гаслом британської королівської родини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сара Йоркська

Сара Йоркська / © Getty Images

Сара Йоркська, здається, надсилає тонкий сигнал своїм стилем. У той час як уривки з книжки Ендрю Лоуні, що готується до виходу, «Зліт і падіння будинку Йорків» продовжують привертати увагу преси до Фергі та її колишнього чоловіка принца Ендрю, герцогиня Йоркська публічно виступила в Лондоні, де роздала автографи на екземплярах свого роману.

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська на презентації своєї книжки в Лондоні / © Сара Фергюсон/Instagram

У своєму Instagram Сара поділилася знімками із заходу, на який приїхала у спідничному костюмі та темно-синіх балетках з написом «Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй» — неофіційним девізом королівської родини Британії.

Балетки Сари Йоркської / © Getty Images

Балетки Сари Йоркської / © Getty Images

Ці балетки з написом «Never Complain» на одній нозі та «Never Explain» на іншій були в її колекції багато років, і раніше вона вже взула їх на світські заходи. 2019 року Сара приїжджала до них на виставку «Звукова мова квітів» у Торонто.

Сара Йоркська / © Getty Images

Сара Йоркська / © Getty Images

Покійна королева Єлизавета II часто дотримувалась такого підходу, особливо коли справа стосувалася преси.

Королівський біограф Пенні Джунор раніше розповідала журналу PEOPLE: «У британській королівській сім’ї існує давня традиція не звертати уваги на критику, не висуватись і дивитися на речі об’єктивно. Кризи приходять і йдуть, і людей критикують — часто протягом п’яти хвилин, а потім вони йдуть».

Вибір взуття Сари збігся з тим, що Фергі та 65-річний принц Ендрю знову опинилися в центрі уваги через книжку Лоуні, яка вийде 14 серпня. В останньому уривку Daily Mail від 6 серпня докладно описується, як принц Ендрю нібито спав з «більш ніж дюжиною жінок» протягом першого року свого шлюбу з Фергі, проводячи більшу частину часу поза домом, будучи військово-морським офіцером. І у Сари теж були позашлюбні зв’язки, зокрема з американцем Стівом Ваєттом та його другом Джоном Браяном. Мабуть, Сара, взувши ці балетки на публічний захід, вирішила вкотре продемонструвати, що не планує коментувати книжку, яка ось-ось надійде у продаж.

Сара Йоркська / © Getty Images

Сара Йоркська / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie