У бальній сукні з градієнтом та діамантовій тіарі: шведська кронпринцеса на золотому ювілеї батька-короля

Король Швеції Карл XVI Густав відсвяткував 50 років на престолі. З нагоди золотого ювілею в країні проводиться низка заходів, одним з яких був розкішний банкет, на якому з'явилися члени шведської королівської родини, а також кількох інших ближніх монархій.

Серед гостей на цьому святі була, звичайно ж, старша дочка короля – наслідна принцеса Вікторія. На тлі чуток про проблеми у шлюбі, які нещодавно прокоментував її чоловік кронпринц Даніель, Вікторія вийшла на публіку не з ним, а за руку з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, хоча Даніель також був на ювілеї і вийшов у світ з кронпринцесою Данії Мері.

Кронпринцеса Вікторія та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон / Фото: Getty Images

На Вікторії була елегантна бальна сукня блакитного кольору з градієнтом, яку вона доповнила улюбленою зачіскою — низьким пучком, елегантним макіяжем, клатчем від Bottega Veneta, а також стрічкою, брошкою з сапфіром і розкішною блискучою тіарою Baden Fringe.

Історія цієї тіари тісно пов'язана з принцесами шведської королівської сім'ї, оскільки першою, хто її носив була принцеса Вікторія Баденська, яка отримала тіару від своїх батьків — герцога Фрідріха І і герцогині Луїзи Баденської, коли вона 1881 року вийшла заміж за майбутнього короля Швеції Густава V. Вона стала королевою Швеції 1907-го і протягом багатьох років носила цю прикрасу.

Королева Швеції Вікторія у тіарі Baden Fringe / Фото: Associated Press

Через форму тіару також часто називають "Тіара із сонячним промінням", а якщо її зняти з каркасу, то можна носити, як кольє. Сучасна Вікторія вирішила все ж таки надіти ці діаманти, як тіару, а шию залишила без прикрас.

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