У бальній сукні з широкими рукавами: перша леді Південної Кореї сяяла на банкеті в Амстердамі

Це був перший державний візит президента Південної Кореї до Нідерландів, відколи дві країни встановили дипломатичні відносини в 1961 року.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його дружина Кім Кеон Хі провели два дні в Нідерландах, куди прилетіли на запрошення королівської родини. Спочатку президентське подружжя взяло участь у заході, який відбувся у центрі Амстердама, під час якого перша леді зачарувала молодою зовнішністю у смарагдовому пальті, а потім вони вирушили на бенкет.

Королева Максима, король Віллем-Олександ, Юн Сок Йоль, Кім Кеон Хі / Фото: Getty Images

Розкішний вечірній захід відбувся у Королівському палаці Амстердама та був організований на честь президента та першої леді.

51-річна Кім Кеон Хі одягла на банкет лаконічну чорну однотонну бальну сукню із щільної атласної тканини, яка добре тримала форму. Сукня мала не глибоке квадратне декольте, широкі рукави, підкреслювала талію і спідницю зі складками.

Вбрання перша леді доповнила рукавичками, укладанням на один бік, класичний корейським макіяжем з фарфоровою шкірою, а також сережками у вухах.

Королева Максима, король Віллем-Олександ, Юн Сок Йоль, Кім Кеон Хі / Фото: Getty Images

Що стосується господині вечора — королеви Максими, то вона вбранням не здивувала, оскільки одягла сукню, в якій вже неодноразово з'являлася на публіці. Це був бордовий вечірній лук від Costarellos, який вона доповнила тіарою Mellerio Ruby Parure та Орденом "За заслуги перед дипломатичною службою", який отримала від президента Південної Кореї.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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