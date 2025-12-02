У балоновому пальті та ботильйонах на підборах: 87-річна королева Софія відвідала церемонію

Королева Софія / © Getty Images

Премії «Еволюція» та Еміліано Агірре, засновані Фондом Атапуерки, відзначають видатні досягнення та внесок у галузі еволюції людини, досліджень та поширення наукових знань.

87-річна мати короля Філіпа VI з’явилася на заході у строкатому подовженому жакеті та чорних штанях зі стрілками, взула у ботильйони із замші на невисоких підборах, а зверху на ній було чорне балонове пальто. Королева несла в руках сумку, волосся уклала у свою фірмову зачіску і зробила легкий макіяж та манікюр.

Тим часом її невістка — королева Летиція та син король Філіп VI — відвідали у Мадриді відкриття виставки, присвяченої королеві Вікторії Євгенії, яка проходить у Галереях королівських колекцій Королівського палацу.

