У банановій сукні з V-подібним декольте: прессекретарка Байдена у романтичному образі прийшла на роботу

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб красивою обновкою.
Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона постала у яскравому аутфіті.
На Карін була сукня бананового кольору з V-подібним декольте і мереживною облямівкою на вирізі і на коротких рукавах.
Романтичний аутфіт вона доповнила улюбленою підвіскою на ланцюжку, сережками-цвяшками, зачіскою з кучерями і макіяжем із персиково-бежевими тінями.
Нагадаємо, раніше Жан-П’єр вийшла до журналістів у сукні з краваткою-бантом винного кольору.
Читайте також: