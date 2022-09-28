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У банановій сукні з V-подібним декольте: прессекретарка Байдена у романтичному образі прийшла на роботу

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У банановій сукні з V-подібним декольте: прессекретарка Байдена у романтичному образі прийшла на роботу

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб красивою обновкою.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона постала у яскравому аутфіті.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На Карін була сукня бананового кольору з V-подібним декольте і мереживною облямівкою на вирізі і на коротких рукавах.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Романтичний аутфіт вона доповнила улюбленою підвіскою на ланцюжку, сережками-цвяшками, зачіскою з кучерями і макіяжем із персиково-бежевими тінями.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Жан-П’єр вийшла до журналістів у сукні з краваткою-бантом винного кольору.

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