У банановому костюмі і в компанії великоднього зайця: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

Карін Жан-П’єр у яскравому аутфіті прийшла на роботу.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Коли вона зайшла до зали, то на її місці стояла людина, переодягнена у костюм великоднього зайця Банні, який розважав журналістів і привітав їх із Великоднем.

Великодній заєць Банні / Фото: Associated Press

Великодній заєць Банні / Фото: Associated Press

Карін із усмішкою привіталася із зайцем і дала йому п'ять – плеснула долонею по його лапці.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього дня Жан-П’єр мала яскравий образ. Вона одягла діловий костюм бананового кольору, який складався із жакета оверсайз і широких штанів, а також чорний топ.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Традиційна зачіска з локонами, макіяж із персиковими тінями і перлинні сережки завершили лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у романтичній блакитній блузці з прихованими ґудзиками, рукавами-ліхтариками і рюшами на манжетах.

Читайте також: