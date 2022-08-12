У банановому жакеті і штанях-палацо: папараці заскочили прессекретарку Байдена в Нью-Йорку

Папараці заскочили прессекретарку Білого дому - Карін Жан-П’єр - на вулицях Нью-Йорка. Вона радісно усміхалася фотографам. Скоріше за все, у неї зараз відпустка, оскільки президент США Джо Байден разом із родиною нині перебувають у відпустці у Південній Каліфонії.

Карін у неробочій атмосфері має зовсім інший вигляд – набагато яскравіший і розслаблений.

Жан-П’єр обрала для прогулянки ефектний лук. На ній був яскравий жакет бананового відтілку, трикотажний білий жилет і білі штани-палацо.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Вбрання вона поєднала із бордовими балетками і чорною сумкою.

Речниця президента зробила собі об'ємне укладання з кучерями і ніжний макіяж.

Нагадаємо, нещодавно Карін продемонструвала на роботі ефектний образ в обтислій чорній сукні з різнокольоровим принтом і білих туфлях на шпильках.

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