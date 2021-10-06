У банановому жакеті і з намистом: Ангела Меркель виступила на пресконференції у Словенії

Канцлерка Німеччини поповнила свою колекцію жакетів новим яскравим екземпляром.
Поки Ангела Меркель не пішла з поста канцлерки Німеччини, вона продовжує нас тішити своїми новими жакетами. Політикиня поповнила гардероб яскравою новинкою.
На пресконференції після закінчення саміту ЄС в Конгрес-центрі в Крані, в Словенії, Ангела постала в жакеті без коміра бананового кольору. Його Меркель традиційно поєднала з чорними штанями.
На шиї у канцлерки було її улюблене коричневе намисто. Ангела зробила акуратне укладання і легкий макіяж з чорними стрілками.
Фотографи також зазнімкували, як Меркель йшла вулицею під парасолькою і в масці.
Нагадаємо, Ангела носить жакети не лише на офіційні заходи та ділові зустрічі, а й в парки для птахів. Раніше вона погодувала папуг у пташиному парку Марлов, який знаходиться у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія. Політикиня була одягнена у жакет кольору діжонської гірчиці без коміра.
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