У банановому жакеті і з намистом: Ангела Меркель виступила на пресконференції у Словенії

У банановому жакеті і з намистом: Ангела Меркель виступила на пресконференції у Словенії

Канцлерка Німеччини поповнила свою колекцію жакетів новим яскравим екземпляром.

Поки Ангела Меркель не пішла з поста канцлерки Німеччини, вона продовжує нас тішити своїми новими жакетами. Політикиня поповнила гардероб яскравою новинкою.

На пресконференції після закінчення саміту ЄС в Конгрес-центрі в Крані, в Словенії, Ангела постала в жакеті без коміра бананового кольору. Його Меркель традиційно поєднала з чорними штанями.

Ангела Меркель / Associated Press

На шиї у канцлерки було її улюблене коричневе намисто. Ангела зробила акуратне укладання і легкий макіяж з чорними стрілками.

Ангела Меркель / Associated Press

Фотографи також зазнімкували, як Меркель йшла вулицею під парасолькою і в масці.

Ангела Меркель / Associated Press

Нагадаємо, Ангела носить жакети не лише на офіційні заходи та ділові зустрічі, а й в парки для птахів. Раніше вона погодувала папуг у пташиному парку Марлов, який знаходиться у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія. Політикиня була одягнена у жакет кольору діжонської гірчиці без коміра.

Ангела Меркель / Getty Images

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