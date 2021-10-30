У банановому жакеті та класичних штанах: Ангела Меркель на саміті G20 в Італії

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини — Ангела Меркель — любить носити яскраві жакети.
Ангела Меркель прибула до Італії, щоб взяти участь у саміті G20 – це перша особиста зустріч лідерів найбільших економічних держав із початку пандемії COVID-19.
Перед зустріччю у конференц-центрі La Nuvola виконувачка обов'язків канцлера Німеччини позувала для фото з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануель Макрон та президентом США Джо Байденом.
Ангела мала свіжий та енергійний вигляд. На ній був жакет бананового кольору без коміра, який вона традиційно поєднала із чорними класичними штанями та чорними туфлями.
На шиї у неї було улюблене коричневе намисто. Акуратне укладання та макіяж із чорними стрілками завершили лук Меркель.
До речі, цей образ Ангела продемонструвала на початку жовтня на пресконференції після завершення саміту ЄС у Конгрес-центрі в Крані, у Словенії.
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