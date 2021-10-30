У банановому жакеті та класичних штанах: Ангела Меркель на саміті G20 в Італії

У банановому жакеті та класичних штанах: Ангела Меркель на саміті G20 в Італії

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини — Ангела Меркель — любить носити яскраві жакети.

Ангела Меркель прибула до Італії, щоб взяти участь у саміті G20 – це перша особиста зустріч лідерів найбільших економічних держав із початку пандемії COVID-19.

Ангела Меркель / Associated Press

Перед зустріччю у конференц-центрі La Nuvola виконувачка обов'язків канцлера Німеччини позувала для фото з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануель Макрон та президентом США Джо Байденом.

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела мала свіжий та енергійний вигляд. На ній був жакет бананового кольору без коміра, який вона традиційно поєднала із чорними класичними штанями та чорними туфлями.

Ангела Меркель / Associated Press

На шиї у неї було улюблене коричневе намисто. Акуратне укладання та макіяж із чорними стрілками завершили лук Меркель.

Ангела Меркель / Associated Press

До речі, цей образ Ангела продемонструвала на початку жовтня на пресконференції після завершення саміту ЄС у Конгрес-центрі в Крані, у Словенії.

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Жакети Ангели Меркель (20 фото)

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