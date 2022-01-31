У барвінковій масці та улюблених слінгбеках: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

У барвінковій масці та улюблених слінгбеках: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Президентське подружжя в елегантних образах вийшло з Білого дому.

Президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден потрапили до об'єктивів фотографів, коли вони йшли на борт літака Marine One у Вашингтоні. Подружжя збиралося летіти до Маунт-Вернона, штат Вірджинія.

Президентське подружжя сфотографували також на зворотному шляху.

Джилл Байден / Associated Press

У поїздку перша леді одягла елегантне чорне пальто, яке поєднала з улюбленими чорними слінгбеками від Dior, прикрашеними стрічкою, вишитою культовим логотипом J'Adior.

На обличчі у Джилл була чорна маска, а зверху неї ще одна маска трендового кольору 2022 року за версією Pantone – барвінкового, з вишитими квітами. До неї перша леді одягла і рукавички у колір.

Джилл Байден / Associated Press

На плечі у Джилл висіла чорна сумка на ланцюжку.

Волосся місіс Байден акуратно уклала, у макіяжі зробила акцент на пишних вії, а вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками.

Джилл Байден / Associated Press

Джо Байден був одягнений у чорне пальто, чорний смокінг, білий сорочку, чорний метелик та чорні туфлі.

Джилл Байден / Associated Press

Мабуть, Байдени їздили на якийсь важливий світський захід.

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