У барвінковій масці та улюблених слінгбеках: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Президентське подружжя в елегантних образах вийшло з Білого дому.
Президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден потрапили до об'єктивів фотографів, коли вони йшли на борт літака Marine One у Вашингтоні. Подружжя збиралося летіти до Маунт-Вернона, штат Вірджинія.
Президентське подружжя сфотографували також на зворотному шляху.
У поїздку перша леді одягла елегантне чорне пальто, яке поєднала з улюбленими чорними слінгбеками від Dior, прикрашеними стрічкою, вишитою культовим логотипом J'Adior.
На обличчі у Джилл була чорна маска, а зверху неї ще одна маска трендового кольору 2022 року за версією Pantone – барвінкового, з вишитими квітами. До неї перша леді одягла і рукавички у колір.
На плечі у Джилл висіла чорна сумка на ланцюжку.
Волосся місіс Байден акуратно уклала, у макіяжі зробила акцент на пишних вії, а вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками.
Джо Байден був одягнений у чорне пальто, чорний смокінг, білий сорочку, чорний метелик та чорні туфлі.
Мабуть, Байдени їздили на якийсь важливий світський захід.
Читайте також: