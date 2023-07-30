У барвінковій сукні з вишивкою кристалами: 25-річна онука Грейс Келлі з'явилася на галавечорі

Вона одягла чарівний ансамбль, який поєднував у собі речі з колекції Pre-Fall 2019.

29 липня у Монако відбувся грандіозний захід – 74-й щорічний благодійний галабал Червоного Хреста, який минув у престижній та розкішній залі Salle des Etoiles.

Серед гостей цієї події була князівська родина Монако — Альбер II з дружиною Шарлін та їхня 25-річною племінницею Камілла Готліб.

Камілла — дочка принцеси Монако Стефанії та відповідно онука Грейс Келлі. На захід вона одягла приголомшливе вбрання від бренду Zuhair Murad — барвінкову сукню з широкими бретельками та вишивкою кристалами, бісером та лелітками.

Княгиня Шарлін, Альбер II та Камілла Готліб / Фото: Getty Images

Образ Камілла доповнила сережки-кільцями з діамантами, каблучкою, ніжним макіяжем та елегантним вечірнім укладанням. На плечі вона накинула приголомшливу накидку також кольору барвінку, виготовлену з прозорого тюлю і декоровану в зоні декольте.

Камілла Готліб / Фото: Getty Images

Дівчина є позашлюбною дитиною Стефанії, молодшої дочки Грейс Келлі та Реньє III, та її начальника служби безпеки Жана Раймонда Готліба. Оскільки батьки Камілли ніколи не були одружені, вона не включена до лінії наслідування престолу, але веде активне життя і працювала в багатьох благодійних організаціях.

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