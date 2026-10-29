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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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82
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У барвінковому жакеті і з м’ячем: прем’єрка Японії Санае Такаїті на зустрічі в Токіо

Очільниця японського уряду доповнила діловий образ елегантними прикрасами.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Санае Такаїті

Санае Такаїті / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті зустрілася з головою Всесвітньої федерації регбі Бреттом Робінсоном в офісі прем’єр-міністра в Токіо. Під час зустрічі вона з усмішкою позувала з офіційним м’ячем Чемпіонату світу з регбі 2027 року.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

Політикиня постала у вбранні барвінкового відтінку, який складався з приталеного однобортного жакета з широкими лацканами і накладними кишенями та сукні.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

Образ Такаїті доповнила коротким перловим намистом і перлинними сережками-пусетами. На зап’ясті у неї був срібний годинник, а на лацкані жакета — круглий значок із декоративним шнурком та блакитна стрічка.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае зробила акуратне укладання з чубчиком набік і макіяж з чорним олівцем і помадою ягідного відтінку.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

Нагадаємо, Санае Такаїті з’явилася на заході у чорному костюмі й елегантних прикрасах.

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