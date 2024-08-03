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У базовій футболці і червоних штанях: новий образ прессекретарки Байдена на брифінгу

У базовій футболці і червоних штанях: новий образ прессекретарки Байдена на брифінгу

У базовій футболці і червоних штанях: новий образ прессекретарки Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новим вбранням.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий діловий аутфіт.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу вона одягла червоні обтислі штани, темно-синій жакет із червоною облямівкою і базову білу футболку із червоною накладною кишенею, з якої визирав напевно якийсь мультиплікаційний червоний герой.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П’єр традиційно доповнила об'ємним укладанням із кучерями, макіяжем із димчато-персиковими тінями і золотими сережками-кільцями.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу  Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у вбранні мандаринового кольору, яке складалося з приталеного жакета і сукні-футляра з асиметричним вирізом.

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