У базовій футболці і червоних штанях: новий образ прессекретарки Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новим вбранням.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий діловий аутфіт.
Цього разу вона одягла червоні обтислі штани, темно-синій жакет із червоною облямівкою і базову білу футболку із червоною накладною кишенею, з якої визирав напевно якийсь мультиплікаційний червоний герой.
Образ Жан-П’єр традиційно доповнила об'ємним укладанням із кучерями, макіяжем із димчато-персиковими тінями і золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у вбранні мандаринового кольору, яке складалося з приталеного жакета і сукні-футляра з асиметричним вирізом.
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