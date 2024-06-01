У базовій футболці і широких джинсах: Олена Зеленська постріляла з рогатки

Перша леді разом із командою своєї Фундації влаштували свято для вихованців дитячого будинку.

Олена Зеленська напередодні Міжнародного дня захисту дітей разом із командою своєї Фундації провела день із вихованцями одного з українських дитячих будинків, над яким Фундація взяла менторство.

Всі разом вони взяли участь у цікавому квесті – із розслідуваннями, пошуками та знахідками. Перша леді навіть постріляла з рогатки разом із дітьми.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вихованці мали ще тренування з футболу, майстер-клас із краси та кулінарний майстерклас від Євгена Клопотенка, на який прийшли всі діти й працівники закладу.

"Кожен наш день тепер – день захисту наших дітей. Захисту фізичного – від атак ворога і морального – від тривоги, страху, самотності, сирітства…", – зазначила Зеленська.

Там дружина президента з'явилася у комфортному луку. На ній була базова чорна футболка, сірі широкі джинси і білі кросівки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

В Олени була гарна зачіска з локонами і чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Олена Зеленська на концерт класичної музики у Софії Київській прийшла у білому жакеті на затин із білим шнурком на талії і чорних широких штанях.

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