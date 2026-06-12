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У базовій футболці, білій спідниці і на лабутенах: Меланія Трамп продемонструвала елегантний діловий образ
Перша леді США у чорно-білому аутфіті з’явилася на офіційному заході у Вашингтоні.
Меланія Трамп взяла участь у презентації програми Fostering Future Accounts («Сприяння майбутнім рахункам») у Міністерстві фінансів США у Вашингтоні. Ініціатива покликана допомогти дітям, які перебувають під опікою, отримати доступ до спеціальних заощадних та інвестиційних рахунків для підтримки їхнього майбутнього.
Для офіційного заходу Меланія обрала чорний жакет із золотистими ґудзиками на рукавах, базову білу футболку і білу спідницю міді лаконічного крою.
Лук перша леді доповнила білими гостроносими туфлями Christian Louboutin на високих шпильках і з фірмовою червоною підошвою.
Особливу увагу привернула нова зачіска пані Трамп — відтінок волосся став світлішим й уклала його вона в локони по-іншому, ніж зазвичай. У макіяжі дружина президента зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, а губи нафарбувала бежевою помадою. Меланія мала стриманий та елегантний вигляд.