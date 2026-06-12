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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
1 хв

У базовій футболці, білій спідниці і на лабутенах: Меланія Трамп продемонструвала елегантний діловий образ

Перша леді США у чорно-білому аутфіті з’явилася на офіційному заході у Вашингтоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп взяла участь у презентації програми Fostering Future Accounts («Сприяння майбутнім рахункам») у Міністерстві фінансів США у Вашингтоні. Ініціатива покликана допомогти дітям, які перебувають під опікою, отримати доступ до спеціальних заощадних та інвестиційних рахунків для підтримки їхнього майбутнього.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Для офіційного заходу Меланія обрала чорний жакет із золотистими ґудзиками на рукавах, базову білу футболку і білу спідницю міді лаконічного крою.

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Лук перша леді доповнила білими гостроносими туфлями Christian Louboutin на високих шпильках і з фірмовою червоною підошвою.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Особливу увагу привернула нова зачіска пані Трамп — відтінок волосся став світлішим й уклала його вона в локони по-іншому, ніж зазвичай. У макіяжі дружина президента зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, а губи нафарбувала бежевою помадою. Меланія мала стриманий та елегантний вигляд.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
334
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