У базовій футболці і кремових штанях-палацо: Меланія Трамп на великодніх святкуваннях

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

У Білому домі, у Вашингтоні, відбулися великодні святкування за участі президента США Дональда Трампа, першої леді Меланії Трамп та інших членів їхньої родини.

Великдень у Білому домі / © Associated Press

Президентське подружжя з’явилося на балконі Блакитної кімнати, звідки звернулися до всіх присутніх.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Після цього Дональд і Меланія Трампи взяли участь у традиційних змаганнях із катання яєць Easter Egg Roll на Південній галявині. Вони свистіли у свитки, а діти за допомогою дерев’яних ложок перекочували великодні яйця галявиною. А ще дружина президента разом із дітьми розмальовувала тематичні малюнки.

Реклама

Для такої події Меланія обрала чорний жакет у стилі мілітарі із накладними кишенями і металічними ґудзиками, базову білу футболку, яку заправила у кремові штани-палацо зі стрілками і шкіряним тонким поясом. Взута вона була у білі туфлі з чорною облямівкою, прямокутними пряжками і на невеликих підборах.

У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з ніжно-рожевим блиском на губах та молочний манікюр. На руці у неї була діамантова каблучка.

Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом, які він поєднав із чорними лакованими туфлями.

