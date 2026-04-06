Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

У базовій футболці і кремових штанях-палацо: Меланія Трамп на великодніх святкуваннях

Перша леді США разом із чоловіком-президентом відсвяткували Великдень у Білому домі.

У Білому домі, у Вашингтоні, відбулися великодні святкування за участі президента США Дональда Трампа, першої леді Меланії Трамп та інших членів їхньої родини.

Президентське подружжя з’явилося на балконі Блакитної кімнати, звідки звернулися до всіх присутніх.

Після цього Дональд і Меланія Трампи взяли участь у традиційних змаганнях із катання яєць Easter Egg Roll на Південній галявині. Вони свистіли у свитки, а діти за допомогою дерев’яних ложок перекочували великодні яйця галявиною. А ще дружина президента разом із дітьми розмальовувала тематичні малюнки.

Для такої події Меланія обрала чорний жакет у стилі мілітарі із накладними кишенями і металічними ґудзиками, базову білу футболку, яку заправила у кремові штани-палацо зі стрілками і шкіряним тонким поясом. Взута вона була у білі туфлі з чорною облямівкою, прямокутними пряжками і на невеликих підборах.

У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з ніжно-рожевим блиском на губах та молочний манікюр. На руці у неї була діамантова каблучка.

Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом, які він поєднав із чорними лакованими туфлями.

Нагадаємо, Меланія Трамп у білій сукні з торочкою сходила на мюзикл.

