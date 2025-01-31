У бельгійській королівській сім'ї поповнення: принцеса Марія-Лаура народила первістка та показала фото

Принцеса Марія-Лаура Бельгійська, старша дочка принцеси Астрід Бельгійської та ерцгерцога Лоренца Австрійського-Есте та її чоловік британський банкір Вільям Ізві вперше стали батьками.

Пара зберігала вагітність Лаури в таємниці, розповівши про радісну подію вже після народження сина. Хлопчика назвали Альберт.

У заяві, опублікованій Бельгійським палацом, йдеться: "Принцеса Марія Лаура та містер Вільям Ізві раді оголосити про народження сина Альберта, який з'явився на світ у неділю, 26 січня, у Брюсселі.

Альберт важить 3,5 кг і почувається добре, як і його мама. Сім'ї молодих батьків поділяють їхнє щастя".

У принцеси Марії Лаури та її чоловіка Вільяма Ізві народився хлопчик на ім'я Альберт фото: x.com/MonarchieBe

Показали і фото дитини. На знімку малюк Альберт спить, він одягнений у м'який кремовий комбінезон. Новонароджений є одинадцятим у черзі на бельгійський престол.

Принцеса Марія Лаура Бельгійська та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього тижня також стало відомо, що вдруге стала мамою принцеса Йоркська Беатріс.

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