Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У бермудах і червоних човниках: міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії в ефектному образі прийшла на роботу

У бермудах і червоних човниках: міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії в ефектному образі прийшла на роботу

Елізабет Трас / Getty Images

Елізабет Трас обрала для свого виходу яскравий лук.

Фотографи заскочили міністерку міжнародної торгівлі Великої Британії Елізабет Трас, коли вона прибула на засідання кабінету міністрів на Даунінг-стріт в Лондоні.

Трас мала дуже ефектний вигляд. На ній був чорний топ і стильний білий костюм, який складався з подовженого жакета із зав'язками та бермудів.

Елізабет Трас / © Getty Images
Елізабет Трас / Getty Images

Вбрання політикиня поєднала з червоними човниками на шпильці і червоною великою сумкою. На шиї у неї був стильний ланцюг, а в вухах елегантні золоті сережки.

Читайте також: У трав'яному жакеті з V-подібним вирізом: Ангела Меркель на засіданні кабінету міністрів

© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
© Reuters
Жакети Ангели Меркель (20 фото)