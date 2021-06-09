У бермудах і червоних човниках: міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії в ефектному образі прийшла на роботу

Елізабет Трас обрала для свого виходу яскравий лук.

Фотографи заскочили міністерку міжнародної торгівлі Великої Британії Елізабет Трас, коли вона прибула на засідання кабінету міністрів на Даунінг-стріт в Лондоні.

Трас мала дуже ефектний вигляд. На ній був чорний топ і стильний білий костюм, який складався з подовженого жакета із зав'язками та бермудів.

Елізабет Трас / Getty Images

Вбрання політикиня поєднала з червоними човниками на шпильці і червоною великою сумкою. На шиї у неї був стильний ланцюг, а в вухах елегантні золоті сережки.

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