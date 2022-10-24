У бейсбольній сорочці і шкіряних штанях: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили під приціл фотографів, коли поверталися до Вашингтону зі свого вікенду у штаті Делавер.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На першій леді була сорочка на ґудзиках бейсбольної команди з Філадельфії – Phillies, яку вона одягла поверх футболки кольору хакі, чорна куртка і чорні шкіряні штани.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила замшевими чоботами. Байден зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, шию прикрасила золотими ланцюжками і улюбленою підвіскою Mama, а також золотими сережками-кільцями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Джо була темно-синя куртка, штани і бейсболка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл в оксамитовій сукні і туфлях на шпильках відвідала штаб-квартиру Національного комітету Демократичної партії та волонтерів.

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