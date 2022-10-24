Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У бейсбольній сорочці і шкіряних штанях: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Дата публікації
Перегляди
254
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У бейсбольній сорочці і шкіряних штанях: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді США для перельоту обрала комфортний лук.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили під приціл фотографів, коли поверталися до Вашингтону зі свого вікенду у штаті Делавер.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На першій леді була сорочка на ґудзиках бейсбольної команди з Філадельфії – Phillies, яку вона одягла поверх футболки кольору хакі, чорна куртка і чорні шкіряні штани.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила замшевими чоботами. Байден зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, шию прикрасила золотими ланцюжками і улюбленою підвіскою Mama, а також золотими сережками-кільцями.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Джо була темно-синя куртка, штани і бейсболка.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл в оксамитовій сукні і туфлях на шпильках відвідала штаб-квартиру Національного комітету Демократичної партії та волонтерів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
254
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація