У бейсбольній сорочці і шкіряних штанях: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Перша леді США для перельоту обрала комфортний лук.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили під приціл фотографів, коли поверталися до Вашингтону зі свого вікенду у штаті Делавер.
На першій леді була сорочка на ґудзиках бейсбольної команди з Філадельфії – Phillies, яку вона одягла поверх футболки кольору хакі, чорна куртка і чорні шкіряні штани.
Аутфіт Джилл доповнила замшевими чоботами. Байден зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, шию прикрасила золотими ланцюжками і улюбленою підвіскою Mama, а також золотими сережками-кільцями.
На Джо була темно-синя куртка, штани і бейсболка.
Нагадаємо, Джилл в оксамитовій сукні і туфлях на шпильках відвідала штаб-квартиру Національного комітету Демократичної партії та волонтерів.
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