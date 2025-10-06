У бейсболці, шкірянці і джинсах: Меланія Трамп супроводжувала чоловіка у поїздці до штату Вірджинія

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп взяли участь у святкуванні 250-ї річниці ВМС США на борту американського авіаносця-десантника «Гаррі С. Трумен» на військово-морській базі Норфолк у штаті Вірджинія.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Вони виступили на заході і спостерігали за демонстрацією морської сили на борту авіаносця USS George H.W. Bush в Атлантичному океані біля узбережжя Норфолка.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Фотографи зазнімкували милий момент, як Дональд і Меланія ніжно поцілувалися на публіку.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Цього дня перша леді продемонструвала стильний комфортний лук. На ній була темно-коричнева шкіряна куртка оверсайз, біла сорочка і темно-сині вузькі джинси.

Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт Меланія доповнила білою бейсболкою з написом USA і чорними лоферами. У неї було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою на губах, чорні окуляри-авіатори на обличчі і довгий білий манікюр.

Меланія Трамп / © Associated Press

Трамп був одягнений у чорний костюм із чорним поясом із крокодилячим тисненням, білу сорочку, червону краватку і червону бейсболку USA. Коли президент змерз, то одягнув зверху куртку кольору хакі.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на зустрічі з Оленою Зеленською з’явилася у білому костюмі і бежевій сорочці.