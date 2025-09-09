ТСН у соціальних мережах

У бежевій блузці та смугастій спідниці: королева Максима приїхала на зустріч з дітьми

Королева Максима відвідала захід, присвячений Тижню без відходів.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Тиждень без відходів — одна з ініціатив, організована спільно з Нідерландським центром харчування. Протягом тижня супермаркети, ресторани, школи та муніципалітети, серед інших, закликають своїх покупців, гостей, студентів та мешканців не викидати продукти харчування протягом тижня.

Королева Максима відвідала частину програми, вона також приєдналася до шкільного класу, який вивчав терміни придатності та способи керування ними за допомогою дегустації. Після цього майбутні кухарі продемонстрували, як вони створюють безвідходні закуски, та розповіли, як вони вчаться запобігати харчовим відходам на професійних кухнях.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Одягнена цього дня королева була у бежеву блузку та спідницю у горизонтальну кольорову смужку від бренду Natan. У руках королеви був помаранчевий клатч. Також Її Величність зібрала волосся, одягла лаконічний головний убір, сережки з кольоровим камінням та кілька браслетів на зап’ястя.

Королівський палац поділився серією фотографій у Instagram.

(гортайте фото праворуч)

Минулого тижня, нагадаємо, ми бачили Максиму в кількох образах. Один із них також був від коханого нею Natan Couture.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

