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У бежевій сукні і на шпильках: Іванка Трамп продемонструвала стильний лук
Донька президента США показала фото з подорожі на захід Сполучених Штатів.
Іванка Трамп потішила фоловерів в Instagram знімки зі своєї поїздки до Каньйон-Пойнту, штат Юта. Донька президента похизувалася стильним луком, позуючи біля масивних стін.
На Іванці була бежева сукня міді А-силуету, зверху якої вона одягла коричневий жакет. Талію жінка підкреслила коричневим поясом.
Аутфіт Трамп доповнила коричневими гостроносими чоботами на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст і прикрасила вуха довгими сережками.
"На заході", - підписала знімки Трамп.
Нагадаємо, Іванка Трамп на заході у Білому домі з'явилася у красивому блакитному вбранні від бренду Dolce & Gabbana.