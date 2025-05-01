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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

У бежевій сукні і на шпильках: Іванка Трамп продемонструвала стильний лук

Донька президента США показала фото з подорожі на захід Сполучених Штатів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп потішила фоловерів в Instagram знімки зі своєї поїздки до Каньйон-Пойнту, штат Юта. Донька президента похизувалася стильним луком, позуючи біля масивних стін.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

На Іванці була бежева сукня міді А-силуету, зверху якої вона одягла коричневий жакет. Талію жінка підкреслила коричневим поясом.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Трамп доповнила коричневими гостроносими чоботами на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст і прикрасила вуха довгими сережками.

"На заході", - підписала знімки Трамп.

Нагадаємо, Іванка Трамп на заході у Білому домі з'явилася у красивому блакитному вбранні від бренду Dolce & Gabbana.

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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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