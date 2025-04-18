У бежевій сукні і пантофлях: японська принцеса Како завітала до гончарної студії

Принцеса Како / © Getty Images

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Принцеса Како відвідала гончарну студію Kinzangama у місті Комацу, що ту префектурі Ісікава. Там Її Величності зробили екскурсію і вона поспостерігала за процесом виробництва виробів.

Принцеса з'явилася там у монохромному образі. На ній був бежевий жакет із одним ґудзиком і бежева сукня міді. Како дали перевзутися у бежеві пантофлі з квітковим принтом.

Принцеса Како / © Getty Images

У неї була скромна зачіска, легкий макіяж, цікаві сережки з глини, прикрашені перлинами і такий самий глиняний кулон на золотому ланцюжку.

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Нагадаємо, принцеса Како у твідовому вбранні і сережках-квітах сходила на матч із жіночого тенісу.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Японська принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images