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У бежевій сукні і пантофлях: японська принцеса Како завітала до гончарної студії
Японська принцеса у монохромному луку ознайомилася з гончарним процесом.
Принцеса Како відвідала гончарну студію Kinzangama у місті Комацу, що ту префектурі Ісікава. Там Її Величності зробили екскурсію і вона поспостерігала за процесом виробництва виробів.
Принцеса з'явилася там у монохромному образі. На ній був бежевий жакет із одним ґудзиком і бежева сукня міді. Како дали перевзутися у бежеві пантофлі з квітковим принтом.
У неї була скромна зачіска, легкий макіяж, цікаві сережки з глини, прикрашені перлинами і такий самий глиняний кулон на золотому ланцюжку.
Нагадаємо, принцеса Како у твідовому вбранні і сережках-квітах сходила на матч із жіночого тенісу.