У бежевому ансамблі Louis Vuitton і на високих шпильках: новий вихід Бріжит Макрон у Великій Британії

Бріжит і Еммануель Макрони / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Великої Британії зустрілися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і його дружиною Вікторією Стармер.

Еммануель і Бріжит Макрони, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Разом вони взяли участь у церемонії вшанування британського прем’єр-міністра воєнних часів Вінстона Черчилля біля його статуї на Парламентській площі у Лондоні. Вони поклали квіти до статуї відомого державного діяча.

Еммануель і Бріжит Макрони, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Перша леді з’явилася там у стильному аутфіті. На ній був бежевий ансамбль від її улюбленого Модного дому Louis Vuitton, який складався з сукні-футляра і пальта, прикрашеного на боках акцентними бежевими шкіряними деталями, і з підкладкою з фірмовою монограмою бренда.

Реклама

Еммануель і Бріжит Макрони, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Образ пані Макрон доповнила бежевими гостроносими туфлями на високих шпильках. Бріжит зробил зачіску «Мальвінка», закріпивши ззаду кілька пасом коричневим аксесуаром. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — браслетами і каблучками.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку у білий дрібний горошок.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державному банкеті у Віндзорі постала в елегантній сукні кольору індиго з кейпом і розкішними ґудзиками.