У бежевому костюмі і з золотою брошкою: Олена Зеленська на зустрічах у Норвегії
Перша леді України продемонструвала новий діловий образ.
Олена Зеленська у межах робочої поїздки до Норвегії взяла участь у зустрічі з ректорами та керівним складом норвезьких університетів та організацій із нагоди їхнього приєднання до Глобальної коаліції українських студій.
«Дякую за кожну ініціативу на підтримку України, а також за ті зусилля, які ви вкладаєте в розширення знання про нашу країну. Сьогодні, коли російська агресія продовжує щодня завдавати шкоди нашій освітній системі, руйнуючи школи, університети, дитсадки, ваша допомога особливо важлива», — сказала Зеленська.
А ще перша леді зустрілася з президентом Стортингу (парламенту) Норвегії Масудом Гарахані.
Цього дня дружина президента з’явилася у діловому бежевому костюмі, який складався з жакета приталеного силуету і штанів вільного крою зі стрілками. Вбрання вона доповнила коричневими гостроносими туфлями.
У Зеленської було укладання з м’якими локонами і ніжний макіяж. До лацкану вона прикріпила золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.
