ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

У бежевому костюмі і з золотою брошкою: Олена Зеленська на зустрічах у Норвегії

Перша леді України продемонструвала новий діловий образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах робочої поїздки до Норвегії взяла участь у зустрічі з ректорами та керівним складом норвезьких університетів та організацій із нагоди їхнього приєднання до Глобальної коаліції українських студій.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Дякую за кожну ініціативу на підтримку України, а також за ті зусилля, які ви вкладаєте в розширення знання про нашу країну. Сьогодні, коли російська агресія продовжує щодня завдавати шкоди нашій освітній системі, руйнуючи школи, університети, дитсадки, ваша допомога особливо важлива», — сказала Зеленська.

А ще перша леді зустрілася з президентом Стортингу (парламенту) Норвегії Масудом Гарахані.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Цього дня дружина президента з’явилася у діловому бежевому костюмі, який складався з жакета приталеного силуету і штанів вільного крою зі стрілками. Вбрання вона доповнила коричневими гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Зеленської було укладання з м’якими локонами і ніжний макіяж. До лацкану вона прикріпила золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому вбранні відвідала медичний заклад у Норвегії.

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie