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У бежевому костюмі і замшевих туфлях: Бріжит Макрон із чоловіком приїхала до Монако
Перша леді продемонструвала елегантними образ у Княжому палаці в Монако.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним дводенним візитом відвідали Монако. У Княжому палаці вони зустрілися з князем Монако Альбером II і княгинею Шарлін.
Перша леді Франції з’явилася там в елегантному бежевому костюмі, який складався з подовженого жакета із чіткими лініями, металевими ґудзиками і без коміра та прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона доповнила світлими замшевими туфлями-човниками.
Свій аутфіт Бріжит доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс і каблучками з камінням.
Еммануель Макрон був одягнений у свій улюблений чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на державну вечерю у Єлисейському палаці одягла елегантну чорну сукню максі із прозорими сітчастими рукавами і верхом, які були оздоблені гарною квітковою вишивкою з каміння.