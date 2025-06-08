У бежевому костюмі і замшевих туфлях: Бріжит Макрон із чоловіком приїхала до Монако

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним дводенним візитом відвідали Монако. У Княжому палаці вони зустрілися з князем Монако Альбером II і княгинею Шарлін.

Перша леді Франції з’явилася там в елегантному бежевому костюмі, який складався з подовженого жакета із чіткими лініями, металевими ґудзиками і без коміра та прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона доповнила світлими замшевими туфлями-човниками.

Еммануель і Бріжит Макрони, князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Свій аутфіт Бріжит доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс і каблучками з камінням.

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Еммануель Макрон був одягнений у свій улюблений чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державну вечерю у Єлисейському палаці одягла елегантну чорну сукню максі із прозорими сітчастими рукавами і верхом, які були оздоблені гарною квітковою вишивкою з каміння.