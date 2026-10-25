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У бежевому пальті і туфлях на шпильках: помічницю Трампа зазнімкували дорогою до Білого дому
Наталі Гарп потрапила під приціл фотокамер у стриманому діловому аутфіті.
Помічницю президента США Дональда Трампа — Наталі Гарп — зазнімкували, коли вона йшла від президентського гелікоптера Marine One до Білого дому після його приземлення на Південній галявині у Вашингтоні.
Наталі була одягнена у бежеве пальто довжини міді з асиметричним затином, високим коміром і поясом, який підкреслював талію.
З-під верхнього одягу виднілася спідниця міді у дрібну чорно-білу клітинку. Аутфіт Гарп доповнила бежевими гостроносими туфлями-човниками на високих шпильках і великою чорною сумкою, яку тримала в руці.
Наталі зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами.
Нагадаємо, Наталі Гарп у чорній мінісукні похизувалася стрункими ногами на мітингу.