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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У бежевому пальті і туфлях на шпильках: помічницю Трампа зазнімкували дорогою до Білого дому

Наталі Гарп потрапила під приціл фотокамер у стриманому діловому аутфіті.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталі Гарп

Наталі Гарп / © Associated Press

Помічницю президента США Дональда Трампа — Наталі Гарп зазнімкували, коли вона йшла від президентського гелікоптера Marine One до Білого дому після його приземлення на Південній галявині у Вашингтоні.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі була одягнена у бежеве пальто довжини міді з асиметричним затином, високим коміром і поясом, який підкреслював талію.

З-під верхнього одягу виднілася спідниця міді у дрібну чорно-білу клітинку. Аутфіт Гарп доповнила бежевими гостроносими туфлями-човниками на високих шпильках і великою чорною сумкою, яку тримала в руці.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами.

Нагадаємо, Наталі Гарп у чорній мінісукні похизувалася стрункими ногами на мітингу.

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