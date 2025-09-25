ТСН у соціальних мережах

215
1 хв

У бежевому жакеті і блузці з V-подібним вирізом: Олена Зеленська виступила на заході у Нью-Йорку

Перша леді взяла участь у заході, який відбувся у межах сесії Генасамблеї ООН.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська

Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому сучасним глобальним викликам і шляху до миру й процвітання у світі, який відбувся у межах 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Захід об’єднав подружжя лідерів 15 країн із різних континентів.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

«Ми вже не символічні постаті — ми агенти змін. Ніхто не надав нам повноважень, але ми відчули потребу та взяли на себе відповідальність діяти. Там, де „жорстка сила“ зводить кордони, наша „сила серця“ будує мости», — зазначила перша леді.

Там вона постала у діловому бежевому костюмі, який складався зі штанів та однобортного жакета приталеного силуету, і чорної блузки з V-подібним вирізом.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

У Зеленської було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж і сережки-кільця у вухах.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-шоколадному жакеті і з яскравою хусткою-паше у нагрудній кишені з’явилася на спеціальному освітньому заході у Нью-Йорку.

