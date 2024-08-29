У бежевих слінгбеках і з новою зачіскою: Олена Зеленська на Закарпатті

Перша леді України поєднала у своєму діловому образі штани-палацо і слінгбеки.
У межах свого робочого візиту на Закарпаття Олена Зеленська відвідала Центр життєстійкості, який є одним із 22 у країні, де можна проконсультуватися щодо соціальних і юридичних питань та отримати необхідну допомогу. Проєкт реалізується у межах ініціативи дружини президента – Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?"
Зеленська оглянула заклад і поспілкувалася з його працівниками.
Там вона постала у діловому штанному темно-синьому і білому топі, які скомбінувала з бежевими гостроносими слінгбеками на невисоких шпильках.
Свій аутфіт Олена доповнила новою зачіскою – вона зробила прикореневий об'єм і зібрала волосся ззаду у плетіння. Макіяж, як завжди, був у ніжних відтінках. У вухах у неї були елегантні золотисті сережки.
Нагадаємо, Олена Зеленська у білій футболці, кросівках і перлинному намисті побувала у дитячому таборі на Закарпатті.
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