У бежевих відтінках: княгиня Шарлін потішила шанувальників новим виходом у світ

Цього дня на публіці монакська принцеса з'явилася у бежевому аутфіті. Шарлін одягла тренч з верблюжої вовни від Akris Official, кашемірову водолазку кольору карамелі та штани в тон тренча також від бренду Akris Official.

Шарлін мала лаконічне укладання, легкий денний макіяж на обличчі і вона усміхалася, позуючи перед камерами під руку зі своїм чоловіком. Альбер II був у темно-синьому костюмі класичного фасону, який поєднав зі світлою краваткою та білою сорочкою.

Знімками монакської княжої пари поділилися в офіційному акаунті пари у Facebook. Автором цих світлин став постійний фотограф пари Ерік Мафон.

Нагадаємо, у середині листопада пара відвідала благодійний захід у штабквартирі Червоного Хреста у Монако. Тоді на пальці у принцеси помітили її заручну каблучку, яку вона носить так рідко.

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