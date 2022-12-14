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У бежевих відтінках: княгиня Шарлін потішила шанувальників новим виходом у світ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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228
Час на прочитання
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У бежевих відтінках: княгиня Шарлін потішила шанувальників новим виходом у світ

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Княгиня Монако Шарлін відвідала разом із чоловіком князем Альбером II традиційну передноворічну роздачу подарунків Червоного Хреста.

Цього дня на публіці монакська принцеса з'явилася у бежевому аутфіті. Шарлін одягла тренч з верблюжої вовни від Akris Official, кашемірову водолазку кольору карамелі та штани в тон тренча також від бренду Akris Official.

Шарлін мала лаконічне укладання, легкий денний макіяж на обличчі і вона усміхалася, позуючи перед камерами під руку зі своїм чоловіком. Альбер II був у темно-синьому костюмі класичного фасону, який поєднав зі світлою краваткою та білою сорочкою.

Знімками монакської княжої пари поділилися в офіційному акаунті пари у Facebook. Автором цих світлин став постійний фотограф пари Ерік Мафон.

Нагадаємо, у середині листопада  пара відвідала благодійний захід у штабквартирі Червоного Хреста у Монако. Тоді на пальці у принцеси помітили її заручну каблучку, яку вона носить так рідко.

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Дата публікації
Перегляди
228
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