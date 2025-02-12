У бежевій сукні та чоботях до тону: королева Максима сходила на конференцію

Королева Максима відвідала конференцію Амстердамі та потрапила під приціл фотографів, коли приїхала на неї.
На заході Clicks & Issues: Young and Online обговорювався порядок денний щодо безпечного онлайн-середовища проживання для дітей та молоді. Конференція є ініціативою MindUS, яка підтримує програми психічного здоров'я молоді, а королева Максима є почесною головою MindUS.
Королева була в бежевій сукні міді поверх якої одягла коричневе пальто з поясом на талії і взула бежеві високі чоботи зі шкіри на підборах. У неї в руках була невелика нюдова сумка та блокнот, який вона несла. Максима розпустила біляве волосся, зробила денний макіяж у теплих відтінках і одягла сережки-віисячки.
Нещодавно, нагадаємо, королева Нідерландів з'явилася на заході у рожевому total look і викликала фурор.
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