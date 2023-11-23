У бежевій сукні та кейп-пальті: елегантна перша леді Південної Кореї на банкеті в Лондоні

Кожен вихід 51-річної жінки у світ привертає багато уваги через її неймовірно молоду зовнішність.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та його дружина перша леді Кім Кеон Хі прибули до Великої Британії з чотириденним державним візитом. Під час поїздки вони зустрілися з королем Чарльзом та королевою Каміллою, а також з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті.
Також президент Кореї та перша леді відвідали 22 листопада банкет у Ратуші, де їх привітав лорд-мер лондонського Сіті професор Майкл Майнеллі.
Для цього заходу 51-річна перша леді одягла бежеву лаконічну сукню з рукавами-ліхтариками та високою горловиною. Вона також носила з нею чорне пальто-кейп.
Доповнила перша леді Кореї вечірній образ бежевими туфлями на підборах, клатчем-коробкою та лаконічним макіяжем. Також вона традиційно розпустила волосся і зробила об'ємне укладання з проділом.
А днем раніше Кім Кеон Хі продемонструвала розкішне та елегантне вбрання у чорному кольорі на заході у палаці. Тоді 51-річна перша леді Південної Кореї приголомшила молодістю.
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