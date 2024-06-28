У бежевій сукні та крислатому капелюсі: королева Максима на заході в Утрехті

Її Величність зустрілася з лідерами в галузі психічного здоров'я, догляду за людьми з фізичними вадами та залежностями в Утрехті.

Максима прибула на захід у бежевій сукні та крислатому капелюху, який чудово закривав її обличчя від сонця. До образу королева підібрала замшеві туфлі-човники на підборах із прозорими вставками, а також мініатюрний клатч до тону. Вона одягла квіткові сережки, кілька браслетів та годинник на шкіряному чорному ремінці. Волосся Максими було зібране в пучок, а на обличчі був легкий макіяж з акцентом на очі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, ми показували вам розкішний образ королеви Максими у червоній сукні, коли вона відвідувала відкриття музею.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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