У бежевій сукні з оголеним плечем: Меган Маркл виблискувала на церемонії в Лос-Анджелесі

42-річна герцогиня Сассекська пройшла червоною доріжкою в Лос-Анджелесі на заході Variety's Power of Women, на якому відзначають лауреатів премії "Сила жінок", кожна з яких отримає свою власну обкладинку Variety.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Лауреатами премії "Сила жінок" цього року стали Фантазія Барріно, Біллі Айліш, Лілі Гладстон та Кері Малліган. Співзасновники LuckyChap Марго Роббі, Том Акерлі та Джозі Макнамара були удостоєні нагороди "Продюсер року". Дружина принца Гаррі отримала премію минулого року.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган сяяла на доріжці у сукні максі з матового віскозного крепу на одне плече з драпіруванням бежевого кольору від Proenza Schouler і взута в чорні туфлі із замші Aquazzura і в руках тримала шкіряний клатч Proenza Schouler. Герцогиня зібрала волосся у низький пучок, одягла мініатюрні золоті сережки та золотий браслет Love від Сartier. Макіяж на її обличчі був мінімальним у теплих відтінках.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган мала відвідати церемонію ще минулого року, але не змогла це зробити через смерть королеви Єлизавети II.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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