У бежево-жовтому луку: королева Максима продемонструвала новий стильний аутфіт

Королева Нідерландів Максима відвідала сьогодні новий робочий захід.

Її Величність прибула до ритейлеру модного одягу By-Bar, щоб поговорити з підприємцями малого та середнього бізнесу про вплив пандемії коронавірусу на їхнє майбутнє у Бреді, Нідерланди. Королева Максима є членом голландського комітету з підприємництва.

Королева Максима / Getty Images

50-річна королева-консорт сьогодні була в аутфіті бежевих відтінків: водолазці, спідниці з накладними кишенями та розрізом спереду, високих шкіряних чоботях на підборах та пальті трохи яскравіше за тоном. В руках Максима тримала двоколірну сумку, а на шиї у неї красувалося довге намисто.

У королеви був насичений макіяж очей та рожева помада на губах. На одному з фото Максима була заскочена без маски.

Королева Максима / Getty Images

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