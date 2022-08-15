У бежевому бікіні і ботфортах: сексуальна Кім Кардашян у тренажерному залі влаштувала фотосет

Кім Кардашян влаштувала собі пікантну фотосесію у спортзалі. От тільки одяглася туди вона не по формі.

На знімках красуня постала у сексуальному образі. На ній був бежевий купальник, який складався з ліфа з трикутними чашечками та плавок-бікіні на зав'язках, біле болеро і ботфорти з принтом на шпильках.

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Кім розпустила волосся і зробила ніжний макіяж. Кардашян позувала біля тренажерів.

"Я сама виконую важку роботу", - підписала вона фото.

Нагадаємо, Кім розірвала стосунки з 28-річним актором Пітом Девідсоном, бо відчула себе "цілком виснаженою стосунками з надто юним хлопцем".

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