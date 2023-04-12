У бежевому блейзері та красивих сережках: герцогиня Софі відвідала військово-морську базу у Портсмуті

Вчора Софі відвідала HMS Daring на Королівській військово-морській базі у Портсмуті, де вона зустрілася з персоналом Королівського флоту та BAE Systems Maritime, які підтримують утримання корабля.

Есмінець HMS Daring типу 45 був спущений на воду тодішньою графинею Вессекською 2006 року (нещодавно Софі отримала титул герцогині Единбурзької), а від 2020 року проходить програму регенерації, включаючи модернізацію двигуна і потужності в рамках Програми поліпшення силової установки.

Герцогиня Софі приїхала на захід у вовняному блейзері бежевого кольору від бренду ME+EM, під який вдягла світлу блузку. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж очей із блискучими тінями і одягла круглі сережки від бренду Lucia Odescalchi.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Під час прогулянки Софі довелося одягнути спеціальний захисний костюм, рукавички, каску і навіть взути черевики.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у неділю Софі та її чоловік принц Едвард, а також молодша дитина пари – син Джеймс, відвідували великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі разом із рештою членів родини. Їхня дочка леді Луїза на заході не була присутня, оскільки вона навчається в Сент-Ендрюському університеті, там, де познайомилися Кейт та Вільям Уельські.

Герцог і герцогиня Единбурзькі із сином Джеймсом / Фото: Associated Press

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