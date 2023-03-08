У бежевому костюмі і лоферах: стильний образ Олени Зеленської в Абу-Дабі

Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Об'єднані Арабські Емірати. В Абу-Дабі вона взяла участь у саміті Forbes 30/50, де представила Україну, українських жінок і нашу боротьбу із російським загарбником.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді відвідала Національну бібліотеку та архів ОАЕ, який входить в десятку світових архівів завдяки своїй технологічності.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Передала бібліотеці українську літературу в межах нашого проєкту "Українська книжкова поличка". Читати найкращі й найновіші українські книжки з історії, культури, філософії можна вже більш ніж у 20 країнах світу, і ОАЕ тепер також є частиною нашого проєкту", - написала Олена в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також відвідала міжрелігійний комплекс "Дім родини Авраама" в Абу-Дабі, де в одному просторі розташовані християнська церква, мечеть і синагога.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Радію побачити на власні очі це надихаюче місце. У людей світу можуть бути різні релігії, мови, історія та культура. Але головні цінності – людське життя, милосердя, справедливість – є спільними для всіх. І саме їх сьогодні відстоює Україна", - зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

В Абу-Дабі Зеленська з'явилася у бежевому штанному костюмі, у якому ми її неодноразово бачили. Олена підтримує свідоме споживання і залюбки носить одяг, у якому раніше вже виходила у світ.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Образ перша леді доповнила коричневим топом і чорними лоферами. У руці ми помітили у неї сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона накрутила волосся у локони, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха екстравагантними золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на зустрічі з президентом ОАЕ Олена Зеленська постала в елегантному молочному ансамблі, який складався із приталеного жакету з цікавим вирізом і ґудзиками-перлами, топу і асиметричної спідниці міді.

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