У бежевому костюмі і топі з декольте-серцем: стильний вихід першої леді Парагваю

Президент Парагваю Сантьяго Пенья і його дружина Летиція Окампос приймали у себе в гостях президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з дружиною Ельке Бюденбендер. Їх сфотографували біля в палацу Лопес в Асунсьйоні.

Перша леді Парагваю / Фото: Associated Press

Перша леді продемонструвала там стильний образ. На ній був бежевий діловий костюм, який складався зі штанів-палацо і подовженого жакета з великими накладними кишенями і одним золотим ґудзиком. Рукави жакета вона підкотила. На Летиції також був білий топ із декольте у формі серця.

Перша леді Парагваю / Фото: Associated Press

Окампос зробила акуратне укладання, насичений макіяж, темно-бордовий манікюр, вуха вона прикрасила сережками-цвяшками, шию – намисто з камінням, а руки – каблучкою і годинником.

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