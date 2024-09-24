У бежевому костюмі і з цікавою брошкою: Олена Зеленська виступила на заході у Нью-Йорку

Перша леді України продемонструвала ніжний діловий аутфіт під час робочої поїздки до Сполучених Штатів.

Олена Зеленська у межах робочої поїздки до США взяла участь у заході "Забезпечення майбутнього дітям: подолання нових викликів для м’якої сили", який відбувся на полях Саміту майбутнього та 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Перша леді виступила там із промовою. Вона закликала всіх дорослих світу діяти для порятунку дітей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Колись весь світ відреагував на Чорнобильську аварію. Тоді всі розуміли, що радіація загрожує кожному. Так само з агресією і з порушенням прав дитини. Це вже отруює наш світ, уже впливає на дітей, навіть на тих, які далеко від лінії фронту. Поки що далеко. Якщо ми не хочемо для наших дітей світу без прав, закликаю всіх реагувати на загрози так, як належить дорослим. Тобто діяти", – сказала Зеленська.

На заході також презентували експертний документ, який розробили українські фахівці у співпраці з державними органами влади на виконання спільної декларації четвертого Саміту перших леді та джентльменів.

"У ньому – весь досвід країни, набутий під час повномасштабної агресії рф. Це не теорія, це наша практика. Вистражданий досвід. Україна пропонує цей документ як дороговказ для міжнародної спільноти, який допоможе ефективно діяти й захищати дітей в умовах війни", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з'явилася у бежевому штанному костюмі і сорочці в тон. До лацкану жакета вона прикріпила цікаву золоту брошку "Квітка" від українського ювелірного бренду Guzema.

Зеленська зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила діловий лук золотими сережками.

У заході взяла участь також перша леді США Джилл Байден, із якою вона зробила спільну світлину.

Джилл Байден і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала у Львові стильний образ у темно-синьому двобортному жакеті зі срібними ґудзиками, топі і широких штанях карамельного кольору зі стрілками.

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