У бежевому костюмі і з хусткою-паше: Олена Зеленська на обкладинці нідерландського журналу

Олена Зеленська прикрасила обкладинку найбільшого жіночого журналу у Нідерландах Libelle. Вона також дала інтерв'ю журналістці видання, яка спеціально для цього приїхала до Києва.

Олена Зеленська

Перша леді розповіла про меценатів 30 країн, які співпрацюють із Фундацією Олени Зеленської у проєктах із відновлення нормального, гідного життя в Україні.

"Саме разом із небайдужими меценатами ми:

забезпечуємо онлайн-навчання для наших школярів, передаючи їм ноутбуки та планшети;

відновлюємо лікарню в Ізюмі;

повністю відновили значно пошкоджений дитячий стадіон у Гостомелі;

звели вже 14 будинків для великих прийомних родини (і продовжуємо це робити);

облаштували за рік 6 нових Шкіл Супергероїв – навчальних класів при лікарнях для дітей на тривалому лікуванні. Загалом в Україні діють уже 16 Шкіл Супергероїв", – розповіла в інтерв'ю дружина президента.

На обкладинці Зеленська постала у шоколадній сорочці і діловому костюмі бежевого відтінку з коричнево-жовтою хусткою-паше з принтом у надгрудній кишені. В Олени було гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і золоті сережки-кулі у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на заході у шоколадному жакеті та з брошкою у вигляді пташки.

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