У бежевому костюмі і з локонами: гарний діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася з делегацією Європейського Союзу. Вони говорили на тему розвитку сімейних форм виховання.

Олена Зеленська на зустрічі з делегацією ЄС / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді наголосила, що розвиток сімейних форм виховання ускладнюється тим, що багато дітей, які потребують влаштування до родин, через війну перебуває за межами України. Водночас не всі українські громади у зв'язку з бойовими діями можуть активно долучатися до підтримки родин у сімейному вихованні.

"Держави ЄС визнали потребу в захисті прав дітей ключовою. Україна вдячна за це, але водночас це не лише наше завдання. Порушення прав створює поганий прецедент для всього світу. Якщо страждають діти в одній країні – у небезпеці дитинство як явище", – сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вже розпочато роботу над створенням офісу, який координуватиме реформу системи виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформовано план його роботи та концепцію реформи.

"Права дітей, як і права людини, не мають кордонів. І Україна бореться за безпеку та рівність для всіх", - підсумувала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала у бежевому топі і в улюбленому діловому костюмі бежевого кольору, який складається з вільного подовженого жакету з одним ґудзиком і прямих штанів.

Олена Зеленська із учасницями зустрічі на тему розвитку сімейних форм виховання / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій лук Олена доповнила гарним укладання з локонами і максимально природним макіяжем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-сірому костюмі у ледь помітну смужку відвідала медзаклад на Київщині, де презентували курс щодо застосування Міжнародної класифікації функціонування.

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