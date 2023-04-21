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У бежевому костюмі і з локонами: гарний діловий образ Олени Зеленської

У бежевому костюмі і з локонами: гарний діловий образ Олени Зеленської

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
612
Час на прочитання
2 хв
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У бежевому костюмі і з локонами: гарний діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України у монохромному луку зустрілася з делегацією ЄС.

Олена Зеленська зустрілася з делегацією Європейського Союзу. Вони говорили на тему розвитку сімейних форм виховання.

Олена Зеленська на зустрічі з делегацією ЄС / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська на зустрічі з делегацією ЄС / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді наголосила, що розвиток сімейних форм виховання ускладнюється тим, що багато дітей, які потребують влаштування до родин, через війну перебуває за межами України. Водночас не всі українські громади у зв'язку з бойовими діями можуть активно долучатися до підтримки родин у сімейному вихованні.

"Держави ЄС визнали потребу в захисті прав дітей ключовою. Україна вдячна за це, але водночас це не лише наше завдання. Порушення прав створює поганий прецедент для всього світу. Якщо страждають діти в одній країні – у небезпеці дитинство як явище", – сказала Олена.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вже розпочато роботу над створенням офісу, який координуватиме реформу системи виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформовано план його роботи та концепцію реформи.

"Права дітей, як і права людини, не мають кордонів. І Україна бореться за безпеку та рівність для всіх", - підсумувала Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала у бежевому топі і в улюбленому діловому костюмі бежевого кольору, який складається з вільного подовженого жакету з одним ґудзиком і прямих штанів.

Олена Зеленська із учасницями зустрічі на тему розвитку сімейних форм виховання / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська із учасницями зустрічі на тему розвитку сімейних форм виховання / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій лук Олена доповнила гарним укладання з локонами і максимально природним макіяжем.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-сірому костюмі у ледь помітну смужку відвідала медзаклад на Київщині, де презентували курс щодо застосування Міжнародної класифікації функціонування.

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