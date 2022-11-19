У бежевому костюмі і з псом Патроном на руках: Олена Зеленська на заході у столиці

Олена Зеленська взяла участь у діалозі з молоддю "Скажи чесно, ти як?" Захід відбувся напередодні Всесвітнього дня дитини за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, МОЗ та ГО "Безбар’єрність" у межах ініціативи першої леді щодо створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Метою заходу було допомогти молоді, яка через війну переживає стрес.

На івенті з'явилась і чотирилапа зірка – пес-сапер Патрон, який сфотографувався з дружиною президента. Позував собака на руках у Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Патрон дуже зрадів, що мав можливість зробити світлину на згадку з першою леді. В Instagram Stories він показав їхнє спільне фото, яке жартома підписав: "Дивіться, з ким сьогодні обіймався. Пане головнокомандувачу, пробачте, але у мене був сніданок від першої леді (доїдаю в кадрі)".

Олена Зеленська і пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Олена цього дня мала чарівний вигляд. Вона була одягнена у бежевий штанний костюм, темну водолазку в рубчик і туфлі. Хвилясте волосся Зеленська зібрала в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-лініями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, минулого разу Зеленська з'явилася на івенті у Києві у світло-бежевому топі і чорному костюмі, що складався із прямих широких штанів і жакета, на якому вишиті колоски пшениці.

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