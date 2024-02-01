У бежевому костюмі і з сережками-пусетами: Олена Зеленська на конференції у Латвії

Олена Зеленська у межах свого візиту до Латвії взяла участь у міжнародній конференції "Війна Росії проти дітей", присвяченій депортації в Росію українських дітей. На заході також були присутні перша леді Латвії (2019–2023) Андра Левіте, президент Латвії (2019–2023) Егілс Левітс, уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук, представниця Офісу омбудсмена Ірина Суслова та інші.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На конференцію приїхали також українські діти, які розповіли свої історії, пов'язані з війною: як вони втрачали батьків і дім, як росіяни у полоні їм говорили, що вони нікому не потрібні, та залякували, яким тяжким був шлях додому.

"Світ повинен знати, що робить Росія з нашими дітьми і що, не вагаючись, зробить із будь-якими. Світ повинен знати, щоб нарешті згуртуватися й діяти заради порятунку дитинства. Не лише нашого – всього", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді України постала у діловому бежевому костюмі, який складався з двобортного жакета з великими накладними кишенями і штанів-палацо зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорним взуттям на грубій підошві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська доповнила аутфіт гарним укладанням з локонами і боковим проділом, макіяжем у ніжних відтінках і золотистими сережками-пусетами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і з тризубом на шиї виступила онлайн на освітній конференції.

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