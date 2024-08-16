У бежевому костюмі і з золотим ланцюжком на шиї: Камала Гарріс разом із Джо Байденом виступила на заході

Камала Гарріс одягла штанний костюм, який поєднала із взуттям на шпильках.
Президент США Джо Байден і кандидатка у президенти від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Харріс виступили перед прихильниками на заході у Громадському коледжі Принца Джорджа у Ларго, що у штаті Меріленд.
Камала з'явилася там у бежевому штанному костюмі, чорному топі і чорних туфлях-човниках.
Віцепрезидентка зробила улюблене укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку, вуха прикрасила золотими сережками з перлами, а шию – масивним золотим ланцюжком, до лацкану вона прикріпила золоту брошку з камінням у вигляді американського прапора.
Байден був одягнений у темно-синій костюм у клітинку, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Камала Гарріс у лавандовому костюмі і перлинних прикрасах постала на передвиборчому мітингу.
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