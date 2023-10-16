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У бежевому костюмі, шовковій хустці і з перлинними сережками: імператриця Масако у бібліотеці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У бежевому костюмі, шовковій хустці і з перлинними сережками: імператриця Масако у бібліотеці

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Японська імператриця обрала для свого виходу діловий аутфіт у ніжному відтінку.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідали театральне читання в бібліотеці префектури Ісікава.

Масако обрала діловий аутфіт у ніжному відтінку. Вона скомбінувала бежевий костюм, який складався із подовженого жакета і штанів-кльош, світла шовкова хустка і шкіряні бежеві туфлі.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images
Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

На обличчі у неї була біла захисна маска, а у вухах – елегантні перлинні сережки. Аутфіт імператриця доповнила бежевим лаковано-шкіряним клатчем.

На імператорові був чорний піджак у смужку, біла сорочка, чорні штани і чорні шкіряні туфлі.

Нагадаємо, раніше імператриця Масако у блакитному жакеті і сукні з мереживом з'явилася в Індонезії.

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Дата публікації
Перегляди
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