У бежевому костюмі та з фірмовим укладанням: принцеса Анна відвідала благодійну організацію

Принцеса Анна зустрілася з волонтерами з магазину Mary's Living & Giving @savechildrenuk у Вондсворті. Сестра короля Чарльза стала президенткою організації Save the Children UK 1970 року, а потім покровителькою організації 2017 року.

За роки свого заступництва Її Королівська Високість відвідала проєкти "Врятуйте дітей" у Великій Британії та за кордоном, зокрема зовсім нещодавно у Шрі-Ланці, де відсвяткувала 50-річчя роботи благодійної організації в країні.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На зустріч дочка королеви Єлизавети II приїхала бежевому подовженому жакеті з великими кишенями та спідниці у складку довжини до колін. Взута була в замшеві високі чоботи без підборів, на плечі у неї висіла невелика сумка. На руках у Анни були коричневі рукавички, також вона одягла хустку на шию і доповнила образ золотими сережками-цвяшками і брошкою на грудях. Принцеса мала її фірмове укладання і легкий макіяж на обличчі.

У Instagram королівського палацу також поділилися серією фотографій принцеси Анни із цього заходу.

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